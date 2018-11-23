Специалисты Примгидромета рассказали о погоде на сегодняшний день, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 15 февраля, погоду Приморья будет определять поле пониженного атмосферного давления, местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +1...-10°C.

Во Владивостоке облачно, будут и прояснения. Возможен небольшой снег с количеством около 0.5 мм. Наиболее вероятный период выпадения осадков с 12 до 16 часов дня. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха -3...-5°C. Отметим, во Владивостоке уже прошел небольшой снег.

Ирина Петрова