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В России модернизировали систему оповещения о ракетном нападении, сообщает DEITA.RU.
Об этом рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.
По его словам, фактически завершена модернизация наземного сегмента российской системы предупреждения о ракетном нападении.
Он отметил, что это особо важно в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ирина Петрова
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