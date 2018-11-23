В России модернизировали систему оповещения о ракетном нападении, сообщает DEITA.RU.

Об этом рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.

По его словам, фактически завершена модернизация наземного сегмента российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Он отметил, что это особо важно в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ирина Петрова