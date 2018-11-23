В ближайшие три-пять лет центральные улицы, транспортно-пересадочные узлы и вообще людные места российских городов оборудуют системами распознавания лиц, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, это радикально повысит уровень безопасности в городах, ведь такие системы борются с преступностью, а также используются для поиска потерявшихся детей, пишет РГ.

Замминистра уверен - системы распознавания лиц можно совместить с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Таисия Масина