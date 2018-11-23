Руководство банка просит сотрудников “максимально качественно работать с вкладчиками”, сообщает DEITA.RU. Такое указание поступило им после скандала, связанного с арестом одного из партнеров банка "Восточный", который может заставить понервничать его вкладчиков и спровоцировать массовый отзыв сбережений граждан. Объем средств клиентов, хранящихся на депозитах и счетах банка, оценивается на сумму порядка 190 млрд рублей, при этом оперативно вернуть "Восточный" в состоянии лишь 53 миллиарда рублей, таков его запас ликвидности, стало известно DEITA.RU.

По данным инсайдеров, в ближайшее время в ситуацию, напрямую затрагивающую банк «Восточный», может вмешаться руководство Центробанка и лично глава регулятора Эльвира Набиуллина, а сам банк, переживающий не самые лучшие времена, может быть продан другим участникам рынка. Например, Совкомбанку, имеющему также виды на попавший под санацию ЦБ “Азиатско-Тихоокеанский банк”:

“С участием ЦБ не исключена передача банка "Восточный" другим банкстерам. Победой миноритария "Восточного" Артема Аветисяна будет, например, передача "Восточного" "Совкомбанку". Его банкстеры были акционерами "Модульбанка" (банка "Региональный кредит") Аветисяна. Это выход и для Baring Vostok. Фонд потеряет лицо, но сохранит свободу для его менеджеров”, - уверен автор ТГ-канала banksta.

В самом «Восточном» просят сохранять спокойствие, как клиентов, так и сотрудников банка. В распоряжении издания Forbes оказалось специальное письменное обращение к «линейным руководителям» банка за подписью его главы Александра Нестеренко, которое было разослано 15 февраля, после ареста четырех сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok, включая главу и основателя фонда Майкла Калви. Baring Vostok принадлежит 52,48% голосующих акций банка «Восточный».

«На операционную деятельность банка случившиеся события не оказывают прямого влияния. Банк продолжает функционировать в прежнем режиме, развивая свой бизнес. Я прошу каждого из вас продолжать добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь интересами банка», — приводит слова Нестеренко издание. Руководство банка выразило уверенность в том, что «Восточный» пройдет «этот турбулентный период» без потерь.

Напомним, глава и основатель Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве правоохранительными органами 15 февраля. По версии следствия, Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро», у которого были кредиты от банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей, оформил возврат долга через отступные в виде 59,5% акций головной компании коллектора — International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG). В обмен на эти акции банк отказался от требований к «Первому коллекторскому бюро». Во время сделки бумаги были оценены в 3 млрд рублей, но в материалах следствия содержится оценка в 600 000 рублей.

Арест крупнейшего иностранного инвестора Калви и нескольких его коллег по Baring Vostok вызвал возмущение у многих представителей финансово-политического истеблишмента страны, а также резко обрушил инвестиционный климат России в целом.

Так, глава Счетной палаты Алексея Кудрина назвал арест основателя Baring Vostok — «чрезвычайной ситуацией»:

«Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики».

В защиту основателя Baring Vostok также выступили глава Сбербанка Герман Греф, заявивший, что дело против Калви должно остаться «недоразумением». А бизнес-омбудсмен Борис Титов указал, что «если были какие-нибудь сомнения в том, что они (Baring Vostok) открыто и честно ведут свои операции, то такого количества инвестиций, такого количества партнеров у них бы не было».

Кроме того, арест иностранного бизнесмена и его партнеров послужил поводом для совместного заявления АЕБ и Франко-российской торгово-промышленной палаты: «Задержание руководства Baring Vostok Capital Partners вызвало озабоченность бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций», - говорится в нем.

Андрей Горюнов