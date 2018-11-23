В 2018 году в России значительно сократилось количество зарегистрированных браков, сообщает DEITA.RU.

Министерство юстиции РФ опубликовало статистику, в которой ясно прослеживается то, что россияне связывают себя узами брака гораздо реже. Так, в 2018 году было оформлено порядка 967 тысяч свадеб, а еще в 2017 году - более миллиона.

При этом отмечается, что сократилось и число разводов. В прошлом году развелись 613 тысяч пар. Ранее сообщалось, что жители России все чаще меняют собственные имена.

Ирина Петрова