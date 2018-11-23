Недавнюю информацию о рассмотрении закона, запрещающего продажу авто тем, кто не имеет парковочного места, раскритиковали в Госдуме. Такая новость удивила депутатов - по их словам, законопроект на рассмотрение в нижнюю палату даже не вносился, сообщает DEITA.RU.

Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что идея о подобном запрете депутатами даже не обсуждалась. Он считает, что темпы развития автомобильной промышленности в России недавно начали приближаться к цифрам европейских государств, а внезапные информационные вбросы ставят под угрозу автомобильный рынок страны. Кроме этого, чиновник добавил, что для реализации таких ограничений требуются огромные деньги, и многочисленные поправки в гражданский кодекс, ПДД, свод правил регистрации транспортных средств, а также закон о защите прав потребителей.

Председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев добавил, что само ограничение покупки транспортного средства человеку за его собственные деньги противоречит Конституции РФ: «В Госдуме нет таких людей, которые могли бы обсуждать столь странное предложение. Такого законопроекта я в глаза не видел, а выдуманные слухи комментировать не намерен».

Стоит отметить, что использование легковых автомобилей ограничивают в разных странах по-разному. Например, в Китае невозможно купить машину для собственных нужд без приобретения госномеров. При этом цена этих номеров в некоторых случаях может превышать самую стоимость транспортного средства. Однако, сами корни российского «вброса» идут из Японии, где нельзя купим машину, если нет места для ее парковки. Поэтому там пользуются в основном общественным транспортом, который сильно развит.





Максим Низкодубов