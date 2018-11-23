Смерть всемирно известного кутюрье Карла Лагерфельда прокомментировал российский историк моды Александр Васильев, сообщает DEITA.RU.

Он отметил, что модельер был тесно связан с Владивостоком: «Его родители жили во Владивостоке, представляли очень известную молочную фирму Nestle. Именно по Транссибирской магистрали впоследствии Лагерфельды переехали в Германию. Он получил одну из ведущих премий еще в 1955 году на конкурсе моды, который был устроен журналом Vogue по поводу лучшего стиля шерстяной одежды», пишет RT.

Напомним, Карл Лагерфельд скончался утром, 19 февраля, в возрасте 85 лет.

Таисия Масина