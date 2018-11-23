Госдума разрабатывает законопроект о лишении мандата тех депутатов, которые решат скрыть сведения о своих доходах, сообщает DEITA.RU.

Если данный законопроект примут, народных избранников обяжут подтверждать законность своих источников прибыли при совершении покупки на сумму свыше их зарплаты за последние три года.

Также депутатов могут лишить и права на банковскую и налоговую тайну, дав доступ к данным об операциях, счетах и вкладах физических лиц парламентским комиссиям по проверке сведений, пишут Известия.

На данный момент парламентарии несут наказание лишь за неумышленные ошибки в декларациях.

Напомним, накануне стало известно, что Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края рассматривает вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Руслана Маноконова.

Таисия Масина



