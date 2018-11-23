Следственный комитет России по Приморскому краю признал обстановку в большекаменской школе №2 "нездоровой", об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, агентство сообщало об этом еще в декабре прошлого года, когда в редакцию обратилась жительница Большого Камня. Она рассказала, что в школе №2 происходит настоящий беспредел - пятиклассник приходит на занятия с ножом, терроризирует ее сына и других детей. Тогда, по словам женщины, "обращения в ПДН ничего не дали. Звонки директору и завучу - тоже".

Бездействие органов и администрации школ породило новый конфликт - это же пятиклассник сильным ударом отправил одноклассницу на больничную койку. Маме пострадавшей девочки, которая обратилась в подразделение МВД России по делам несовершеннолетних, ответили, что поставят на учет обоих, и смысла писать заявление нет. На данного мальчика уже куча подобных заявлений, но он по-прежнему оставался в классе и калечил детей.

Тогда, родители учеников, видя, что дело с места не двигается, жалобы в ПДН и заявления в полицию не изменили жёсткое поведение мальчика, решились на самосуд. Они поймали беспредельщика в недрах школы и за шиворот отвели в мужской туалет, где при всей школе окунули головой в унитаз. После этого зашевелились все - администрация школы, полиция, а позже - и Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений). Почему делу пришлось дойти до самосуда, чтобы органы обратили на ситуацию внимание, большой вопрос.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели, изучаются условия проживания мальчика, его отношения в семье, с учителями, сверстниками, а также, насколько полно осуществлялся контроль со стороны органов опеки и попечительства за данной семьей.

Должностные лица школы также проверяются. Директора общеобразовательного учреждения уже отстранили от работы.

Таисия Масина







