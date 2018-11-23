По факту смерти шестиклассника в одной из владивостокских школ прокуратура края организовала проверку, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований к условиям и организации обучения в данной школе, а также исполнению законодательства, регламентирующего охрану здоровья несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что трагедия произошла в школе №12. Мальчику внезапно стало плохо во время занятия. Как комментируют очевидцы, он потерял сознание и буквально "сполз под парту".

Бригада врачей, прибывшая на вызов, констатировала смерть ребенка.

Таисия Масина