Специалисты Примгидромета рассказали о погоде на предстоящую неделю, сообщает DEITA.RU.

Так, в начале недели ядро антициклона будет располагаться над районами Китая, тем самым открывая дорогу неглубоким циклонам, которые будут идти с континента. Такие циклоны не несут в себе больших запасов влаги, поэтому значительных осадков в Приморском крае не ожидается.

Однако, отмечают специалисты, в один из дней на следующей неделе не исключен небольшой снег. В ночные часы температура воздуха повысится. Днем оттепели охватят большую часть края.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ожидается -2...-5 °С, максимальная +2...+5 °С.

Ирина Петрова