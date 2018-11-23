После двух дней тщетных попыток отыскать в приморском городе Находка виновника ДТП на заснеженной дороге владелец разбитого авто обратился в Instagram, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик ig_nhk, в среду, 6 февраля, в 23 часа 9 минут автомобиль Honda Fit двигаясь со стороны рыбного порта, занесло и начало крутить на дороге, в итоге выкинуло на полосу встречного движения, после чего Fit задел автомобиль Toyota Mark II и скрылся с места ДТП.

«Возможно, вы заметили, что утром у вашего соседа появился удар в переднюю часть автомобиля, или вы видели номера (или есть запись с регистратора) черной Honda Fit (примерно, 2008–2010 годов выпуска), которая летел со стороны Южного в районе 23 часов. Если да — позвоните или напишите на WhatsApp 8-994-018-18-09.

Напомним, что в минувшую среду, действительно, в Приморье прошел снег, из-за которого во многих районах города произошли ДТП.

Екатерина Брязгунова