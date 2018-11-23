Артемовское Боевое Братство Приморского края провело мероприятия в честь 30-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, сообщает DEITA.RU.





16 февраля в пгт Кавалерово силами военно-патриотического детско-юношеского обьединения "Спецназ Север" была проведена концертная программа "Пароль - Афган", посвящённая 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В концерте принял участие автор-исполнитель, член ВООВ "Боевое Братство" Герман Лунте. Он исполнил "афганские" песни. По поручению председателя Исполнительного комитета ПКО ВООВ "Боевое Братство" Виктора Васильевича Донца вручил ВПДЮО "Спецназа Север" в лице руковидителя Алексея Панкрачева знамя ВООВ "Боевое Братство". После концерта с воспитанниками "Спецназа Север" Герман Лунте провел урок мужества "Герои острова Даманский".







15 февраля в поселке Штыково Шкотовского района, прошёл митинг, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На митинге присутствовали жители района, юнармейцы, глава администрации и другие.

Ирина Петрова