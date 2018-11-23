Мусорные баки
Source «Deita.ru»
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Содержимое мусорного бака, расположенного неподалеку от супермаркета в Сызрани, шокировало очевидцев, сообщает DEITA.RU.

Вот такую картину  увидели прохожие:

контейнер

Как рассказали работники магазина,  у хлеба истек срок годности, поэтому его попросту выкинули. А чтобы он не достался бомжам, хлеб облили грязной водой на морозе.

Подобное расточительное отношение к хлебу возмутило местных жителей. Они уверены - просроченному хлебу можно было  бы найти более достойное применение - хотя бы покормить птиц.

Таисия Масина

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