Содержимое мусорного бака, расположенного неподалеку от супермаркета в Сызрани, шокировало очевидцев, сообщает DEITA.RU.

Вот такую картину увидели прохожие:





Как рассказали работники магазина, у хлеба истек срок годности, поэтому его попросту выкинули. А чтобы он не достался бомжам, хлеб облили грязной водой на морозе.

Подобное расточительное отношение к хлебу возмутило местных жителей. Они уверены - просроченному хлебу можно было бы найти более достойное применение - хотя бы покормить птиц.

Таисия Масина