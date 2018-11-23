На днях Госдума РФ приняла в первом чтении уже успевший нашуметь законопроект о суверенном рунете. Однако эту идею подвергли сомнению российские эксперты. По их словам, для реализации такого масштабного проекта требуются десятки миллиардов рублей, несколько лет подготовки и кадровая компетенция авторов нововведения, которые сейчас в большом дефиците, сообщает DEITA.RU.

По словам чиновников, главная цель документа - создать отдельный от Всемирного сегмент интернета для защиты от возможных кибератак со стороны Запада. Стоит отметить, что за внедрение законопроекта проголосовали 344 депутата, а 47 высказались против.

В случае окончательного принятия закона правительство сможет отключить Всемирную сеть и обязать операторов фильтровать контент на внешний и внутренний. Это значит, что большинство интернет-ресурсов, зарегистрированных не в России, просто перестанут работать на ее территории. Как руководство страны собирается реализовать задуманное, пока непонятно, но примечателен тот факт, что никто из трех авторов идеи не имеет профильного образования в этом направлении.

Например, сенатор Андрей Луговой закончил Московское общевойсковое командное училище и до получения депутатского мандата занимался охраной высших государственных лиц. Еще один инициатор законопроекта - Андрей Клишас, по образованию философ, доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву и теории государства. Занимал высокие посты в госкорпорациях, а в нынешнее время находится под санкциями США и Евросоюза. И, наконец, Людмила Бокова - учитель русского языка, литературы и истории, бывший депутат Госдумы. «Собрались как-то солдат, философ и учитель, чтобы решить, как им отключать интернет».… Звучит как начало типичного анекдота.

«Абсурдность ситуации напоминает историю с блокировкой Telegram, который продолжает работать в обычном режиме, несмотря на свой нелегальный статус. Что касается изоляции рунета, создании аналога «Великого китайского файервола», то на данном этапе - это выглядит смешно. Во-первых, в Поднебесной никогда не было свободного интернета со времен его изобретения. Китайцам не нужно было переделывать принятый во всем мире механизм использования Всемирной сети и закрываться от внешнего мира. Параллельно с развитием интернета они строили собственную обособленную сеть, которая на данный момент работает на высоком уровне. Что имеет Россия на данном этапе? Все серьезные специалисты из IT-сферы вагонами едут в США, ЕС или тот же Китай, потому что там есть развитая киберинфрастуктура. У нас вместо нее перекати-поле. Кому тогда строить «Великий российский файервол?». Я думаю, что ответ на этот вопрос знает солдат, философ или учитель русского языка и литературы, предлагающие эту идею. В-третьих, для чего США и ЕС внезапно захочется отключать Россию от Всемирной сети, ведь именно этого опасаются отечественные политики. Иностранные корпорации в отечественный интернет вложили огромные деньги и вряд ли будут рады потерять их при таком положении вещей», - высказал свое мнение IT-специалист Виктор Машуков.

Стоит отметить, что новая инициатива правительства выглядит, как очередная попытка обезопасить себя от нарастающих массовых протестов в стране, участники которых координируют собственные действия в именно интернете.

Напомним, Минкомсвязь, Роскомнадзор, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Россвязь и ФСО одобрили законопроект, но предоставили свои замечания к документу. Правительство также одобрило документ, но при условии, что он будет доработан ко второму чтению.

Известный российский журналист Андрей Лошак так же высказал свою позицию в соцсетях: «В 2004 году я очень смеялся, когда в Пхеньяне товарищ со значком Ким Ир Сена на груди рассказывал нам, что у них в стране нет интернета, зато есть интранет - внутренний интернет, чтоб американцы не отравляли северокорейские мозги своей пропагандой. Все это казалось фантастическим бредом из старых антиутопий.

Прошло 15 лет. Российский парламент одобрил закон о суверенном интернете. Так потихонечку приехали мы в Северную Корею. Одна надежда, как верно подметил Плющев, что «по пути, как обычно, все разворуют. Это все-таки наименьшее зло».

Максим Низкодубов