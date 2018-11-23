Во Владивостоке в кафе, расположенном по улице Шепеткова, прошла проверка, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Проверка выявила наличие сомнительного мяса, из которого готовили блюда для посетителей. Так, говядина 38,8 кг, баранина 13,6 кг, конина 6,3 кг не имели маркировки изготовителя и ветеринарные сопроводительные документы. Из этого мяса готовились блюда для посетителей кафе. Продукция была изъята и помещена на ответственное хранение, а позже ее сожгли на специализированном предприятии под контролем инспекторов.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.

Кроме того, в ходе проверки торгового павильона на улице Крыгина во Владивостоке, обнаружены более 14 кг небезопасных морепродуктов (креветка гребенчатая, филе гребешка, филе тунца, икра лососевых пород рыб соленая). Предприниматель продавал продукцию без маркировки изготовителя и товаросопроводительных документов.

Таисия Масина