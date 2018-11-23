В связи с тем, что правонарушение она совершила в этом году впервые, ей был назначен минимальный штраф — 1 тысяча рублей.

Как отмечают специалисты, на следующий день сотрудники полиции передали в комиссию очередные материалы по правонарушителям. В их числе снова оказалась «громкая» жительница дома № 44 на Верхнепортовой.

«Рассмотрение дела состоится на следующей неделе. Горожанку будет ждать ещё один штраф, но теперь более крупный – 4 тысячи рублей», – добавили в административной комиссии.

Екатерина Брязгунова