Посетителей контактного зоопарка во Владивостоке, встревоженных состоянием львенка, который показался им изможденным и вялым, успокаивает ветеринар. По его мнению, в раннем возрасте у любых детенышей животных наблюдается инертное поведение, поэтому нет поводов для беспокойства, сообщает DEITA.RU.



Илья Медведев - ветеринарный врач владивостокской ветслужбы, на счету которого много операций с участием крупных представителей кошачьих. По его словам львенок, состояние которого встревожило гостей, считается зоопарковым уже в 5-ом или 6-ом поколении, то есть неволя для него на генетическом уровне - естественная среда.

«Жизнь в зоопарке для него не несет дискомфорта, даже несмотря на то, что это дикий зверь. Обвинения в усталости и изможденности я, к счастью, подтвердить не могу. Детеныши практически всех животных, в раннем возрасте только едят и спят, это нормальное явление. Что касается активности, то с ним регулярно играют смотрители, при этом посетителей к животному пускают всего на 10-20 минут за несколько часов.

Претензии по поводу размеров клетки львенка я также не разделяю. Сейчас животное не чувствует себя в тесно в таком пространстве, после 4-х месяцев его отправят в более обширный вольер на Батарейной. А когда животное полностью вырастет, его передадут в зоопарк на Садгороде, где будет отдельная огороженная территория для существования этого зверя».

Ветеринар добавил, что ежемесячно для маленького хищника закупается около 40 кг мяса - говядины и курицы. Илья уверяет, что "жутких эксплуатаций" со львенком никто не проводил и не проводит: «Иногда его возим на фотосессии, но это происходит крайне редко. Все прививки у него есть, за животным ухаживают и он чувствует себя нормально».

Напомним, несколько дней назад посетителей контактного зоопарка в ТЦ «Семерочка» на Жигура встревожило состояние львенка, который по их словах выглядел замученным и больным.





Максим Низкодубов