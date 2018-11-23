Общий объем инвестиций приморских резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) составляет 157 млрд рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

87% от общего количества проектов, которые реализуются на территории Дальнего Востока, - здесь, в Приморском крае. На данный момент это 970 резидентов ТОР и СПВ. Их проекты могут принести региону инвестиции на общую сумму 1,5 трлн рублей и создать рабочие места для 81 тысячи человек.

В настоящее время по 22 проектам резиденты четырех ТОР, созданных в Приморском крае, приступили к строительным работам, еще 30 готовят проектно-сметную документацию.

На сегодняшний день в Приморском крае действуют 3 территории опережающего развития - многопрофильная «Надеждинская», куда первоначально государство вложило почти 4 миллиарда рублей, агропромышленная «Михайловская» с бюджетными 4,44 миллиардами рублей, а также ТОР «Большой Камень» с проектом строительства крупнотоннажной верфи. Сумма государственных инвестиций туда составила 3,15 миллиардов рублей, при этом суммарные вливания частных инвесторов во все 3 ТОРа приблизительно оценивались экспертами еще в 200 миллиардов рублей.

Чтобы судить о том, насколько изменилась жизнь приморцев после создания ТОРов и СПВ, достовернее всего обратиться к статистике. По ее данным, в период с 2015 по 2019 годы край покинуло свыше 30 тысяч человек или 5% жителей Владивостока. Видимо, перспективы опережающего региона в этих людей так и не вселили надежды на светлое будущее. Вместе с тем, в ходе опроса Приморского научно-исследовательского центра выяснилось, что 25% зрелых людей в возрасте от 35 до 45 лет согласились бы уехать из Приморья, будь у них такая возможность.



Михаил Грач