Сотрудник аэропорта разбился в аварии в Таланге, северном районе Пхукета, сообщает DEITA.RU.

Передвигаясь на мотоцикле 22-летний мужчина врезался в стоящий автобус, в котором спал водитель. Предположительно мотоциклист двигался на высокой скорости и не справился с управлением на повороте.

Как пишут Пхукет news, дар был настолько сильным, что мотоцикл застрял в кузове автобуса. Владелец мотоцикла погиб на месте.

Несмотря на то, что водитель автобуса скрылся с места аварии, увидев тело молодого человека и испугавшись, обвинение ему пока не предъявлено.

Напомним, накануне во Владивостоке произошло резонансное ДТП, в котором погибли люди. Водитель, сбивший семью, скрылся с места аварии и пустился в бега. На данный момент он пойман, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Таисия Масина