Владивосток знаменит ДТП, пожалуй, не меньше, чем мостами. Не проходит и дня без тревожной сводки, практически каждый день в жутких авариях страдают и гибнут люди. И пока одни инспекторы ГИБДД просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах, другие сотрудники ведомства ночами «стригут бабки», отпуская пьяных водителей за неформальное вознаграждение. Автолюбитель из Владивостока поделился своей историей с корреспондентом DEITA.RU.

По словам молодого человека, двигавшегося по Русскому острову на собственном автомобиле, глубокой ночью его остановили сотрудники ДПС для стандартной проверки документов: «Докопаться у меня не к чему - страховка, аптечка, жилет, огнетушитель - все с собой вожу. Отпустили. Сразу после этого заскочил в кампус ДВФУ, чтобы снять наличку в банкомате для личных нужд. Пока возился с терминалом, разговорился с охранником, который рассказал, что уже много раз за последние полгода видит у банкомата поздней ночью людей, пьяных в стельку. Поначалу и меня записал в алкаши, но потом извинились».

Охранник кампуса рассказал очевидцу, что большинство этих выпивох появляются в стенах университета во время рейдов полиции: «Люди сами признаются - «снимаем деньги, чтобы отмазаться от инспекторов». Охранники не всех пускают, говорят, что иногда пьяные водители чуть ли не приползают на крыльцо и требуют пропустить их к банкомату. Вроде как тарифы даже у полицейских фиксированные - в среднем, покататься по острову в «интересном состоянии» якобы стоит не меньше 50 тысяч рублей - обычно такую сумму снимают полуночные нетрезвые гости в терминалах на острове».

Вдумайтесь: сотрудники ведомства, призванного пресекать нарушения ПДД и снижать аварийность на дорогах, за взятки отпускают нетрезвых колесить за рулём по городу в поисках новых жертв... Видимо, они рассматривают пьяных водителей не как источник угрозы, а как источник личного дохода. И пока эту болезнь не искоренить, люди так и будут гибнуть на дорогах.

Напомним, что в прошлом году сотрудниками ГИБДД Приморского края привлечено к ответственности свыше 10 тысяч нетрезвых автомобилистов, еще 2 тысячи пьяных водителей привлечены к административной ответственности. Сколько человек при этом было отпущено за «символическую плату», сколько из них могли впоследствии могли бы раздавить пешеходов, попасть в ДТП или создать реальную угрозу невинным людям, попавшим под «горячую руку» - неизвестно.

Максим Низкодубов