О ситуации с неблагополучным ребенком, терроризирующим одноклассников в одной из школ «любимого города Путина», DEITA.RU стало известно еще в декабре. Тогда агентство написало о том, как школьник пришел в школу с ножом. Как рассказали родители, в школе №2 Большого Камня происходит настоящий беспредел - пятиклассник приходит на занятия с ножом, терроризирует детей, дерется и портит их вещи. Как удалось узнать агентству, родители хулигана лишены родительских прав, поэтому он живет с бабушкой. По словам пострадавших, «обращения в ПДН ничего не дали, к директору и завучу – тоже», более того, родителям тогда якобы было сказано, что «пока его не посадят, он будет учиться в школе».



В департаменте образования Приморского края тогда в ответ на запрос DEITA.RU сообщили, что «ситуация, сложившаяся в школе №2 Большого Камня, находится на контроле департамента образования и науки Приморского края. В настоящее время департаментом совместно с управлением образования города проводится поверка», и опровергли случаи посещения школы учениками с холодным оружием.

А маме пострадавшего школьника за вынос ссора из избы предложили перевести ребенка в другую школу, «иначе проблемы у него не закончатся».

«Директор заявила, что это все сплетни - мальчик будет учиться в классе при любом нашем заявлении, даже коллективном. И вообще, сама позиция директора в этой ситуации поразила - не нравится школа, добро пожаловать в другую. Школа, по её словам, переполнена. А то, что ученик в школе режет острым предметом чужие куртки, её, в принципе, не беспокоит. В ходе разговора я пыталась доказать директору, что много родителей уже обращались с жалобой на этого пятиклассника, одной из мам даже пришлось перевести ребёнка в другую школу, но директору это неинтересно», - поделилась взволнованная мать одного из пострадавших детей.

После разговора с директором школы она написала заявление в полицию. Как оказалось, на юного беспредельщика уже много подобных заявлений, но он по-прежнему продолжает терроризировать класс.

16 февраля стало известно, что этот пятиклассник отправил одноклассницу на больничную койку сильным ударом в живот. Девочку госпитализировали в центральную городскую больницу с подозрением на разрыв селезенки, по словам мамы, ребёнку требуется операция, завтра ее везут во Владивосток.

В итоге ситуация накалилась до предела, накануне родители 5 класса школы №2 написали коллективное заявление на имя директора школы, попросив принять соответствующие меры. В нем отмечено, что «поведение учащегося … вызывает опасения за жизнь и здоровье наших детей», а также то, что хулиган регулярно вымогал у одноклассников деньги, портил чужое имущество, ежедневно оскорблял, унижал и причинял вред здоровью детей.

А сегодня утром, видимо, отчаявшись дождаться реакции от руководства, родители пострадавших детей устроили хулигану самосуд, прилюдно окунув его головой в унитаз. По словам очевидцев, это наказание за избиение девочки, попавшей в больницу.

Как рассказал источник DEITA.RU, сейчас все участники инцидента находятся в полиции. Интересно, почему доселе такой оперативной реакции на избиения детей не наблюдалось.

Директор школы, до которого удалось дозвониться корреспонденту DEITA.RU, отказалась комментировать ситуацию и отправила в полицию: «На данный момент полиция ведет расследование, о подробностях происшествия я говорить не могу. Все комментарии можете получить у правоохранительных органов».

В правоохранительных органах Большого Камня тоже отказались комментировать ситуацию, DEITA.RU надеется на реакцию краевого управления МВД.

Максим Низкодубов, Светлана Алеутская