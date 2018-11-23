Спасатели нашли рыбаков, машина которых провалилась под лед
В Приморье спасатели нашли пострадавших, машина которых провалилась на реке под лед, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
В ночь на воскресенье, 10 февраля, в 2 часа 10 минут спасателям поступила информация о том, что на реке Раздольной автомобиль «Нива» провалился под лед. Предположительно в машине находились 2 рыбака и собака. Родственники не теряли надежду, что они остались живы.
На место происшествия прибыли спасатели в составе пяти человек.
«Вместе с нами поиски вели родственники пропавших, - рассказал Анатолий Морозов, спасатель Владивостокского ПСО. – Мы обследовали территорию вдоль реки Раздольной от села Оленевод до села Тихое. Спустя пару часов с начала поисков нам сообщили, что один из рыбаков пришел в село Оленевод. Он сказал, что его напарник с собакой остались в лесу ждать помощи. Дело в том, что мужчина, который остался в лесу, без одной ноги, с протезом, он не мог долго идти, а от реки до села больше 10 километров».
Спасатели не прекращали поиски ни на минуту. От этого зависела жизнь человека, который мог просто замерзнуть ночью в зимнем лесу. Тем более, что одежда на нем была мокрая. Рыбаки чудом смогли выбраться из «Нивы», провалившейся под крышу.
Поиски продолжались более двух часов. К счастью, мужчину нашли. Спасатели оказали ему первую помощь, укутали в теплые вещи и транспортировали к машине «скорой помощи», находившейся на дороге в 5 километрах.
Поисковая операция в общей сложности продолжалась более семи часов и успешно завершилась в 9 часов 15 минут.
Екатерина Брязгунова