«Вместе с нами поиски вели родственники пропавших, - рассказал Анатолий Морозов, спасатель Владивостокского ПСО. – Мы обследовали территорию вдоль реки Раздольной от села Оленевод до села Тихое. Спустя пару часов с начала поисков нам сообщили, что один из рыбаков пришел в село Оленевод. Он сказал, что его напарник с собакой остались в лесу ждать помощи. Дело в том, что мужчина, который остался в лесу, без одной ноги, с протезом, он не мог долго идти, а от реки до села больше 10 километров».

Спасатели не прекращали поиски ни на минуту. От этого зависела жизнь человека, который мог просто замерзнуть ночью в зимнем лесу. Тем более, что одежда на нем была мокрая. Рыбаки чудом смогли выбраться из «Нивы», провалившейся под крышу.

Поиски продолжались более двух часов. К счастью, мужчину нашли. Спасатели оказали ему первую помощь, укутали в теплые вещи и транспортировали к машине «скорой помощи», находившейся на дороге в 5 километрах.

Поисковая операция в общей сложности продолжалась более семи часов и успешно завершилась в 9 часов 15 минут.

Екатерина Брязгунова