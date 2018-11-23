19 February 2019, 13:29
Спасатели работают на месте серьезного ДТП в Приморье
Source dpskontrol_125rus
Сегодня днем, 19 февраля, приморские автолюбители попали в серьезное ДТП, сообщает DEITA.RU.
По информации источника dpskontrol_125rus, автоавария произошло около поселка Раздольное в Надеждинском районе края. Судя по кадрам, которые сделали очевидцы, участниками ДТП стали два легковых авто. У одного из них серьезно повреждена передняя часть, второе авто, получив повреждения, вылетело с дороги на обочину.
На месте происшествия работают полиция, спасатели и врачи. Подробности уточняются.
Ирина Петрова
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