Сегодня днем, 19 февраля, приморские автолюбители попали в серьезное ДТП, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dpskontrol_125rus, автоавария произошло около поселка Раздольное в Надеждинском районе края. Судя по кадрам, которые сделали очевидцы, участниками ДТП стали два легковых авто. У одного из них серьезно повреждена передняя часть, второе авто, получив повреждения, вылетело с дороги на обочину.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и врачи. Подробности уточняются.

Ирина Петрова