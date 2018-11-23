Минпромторг намерен новыми рынками сбить цены на продукты, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

По словам заместитель главы Минпромторга Виктора Евтухова, за последние несколько лет в России катастрофически сократилось количество рынков. Однако рынки не только интересны гражданам, здесь своя атмосфера, свой колорит. Сегодня в Москве есть рынки нового формата с большими фудкортами. Люди сюда приходят не только приобрести нужные продукты, но и пообщаться.

В министерстве также отметили, что рынки являются одним наиболее важным каналом для малых сельхозпроизводителей, для фермерских и личных хозяйств. Кроме того, рынок — конкурент для сетевых магазинов, поэтому и сетевикам придется снижать цены. «Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены», - говорит замминистра.

Екатерина Брязгунова