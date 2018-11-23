Российское Аналитическое агенство в ходе проведенных исследований выяснило, что за последние 12 месяцев количество запросов в рунете о ценах, характеристиках и объявлений о продаже электромобилей выросло практически в 2 раза, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным агенства, осенью прошлого года на российских интернет-площадках было размещено около 185 объявлений о продаже электрокаров, а в аналогичном периоде этого года количество количество таких предложений перевалило за три сотни, при этом увеличение интереса к экологически чистому транспорту у россиян составило 90%.

Аналитики видят несколько причин внезапного роста популярности таких автомобилей - например, заявление правительства, в котором оно планирует увеличить сегмент электромобилей до 5% рынка к 2025 году. Многие владельцы надеются, что по этой причине на покупку электротранспорта будут наложены льготы и владельцы будут освобождены от частичной уплаты налогов. Еще одна причина популяризации электрокаров - повсеместное мелькание в СМИ успехов компании Илона Маска Tesla, которая за последний 2 года значительно увеличила свои продажи и капитализацию.

Стоит отметить, что в связи с общемировыми тенденциями в ближайшие два года ТОР "Надеждинская" в Приморье завершит строительство завода по производству электромобилей. Ожидается, что к концу 2019 года с конвейера в регионе сойдет первый экологически чистый автомобиль.





Максим Низкодубов