Шестнадцать штатов США обратились в суд, чтобы оспорить решение президента Дональда Трампа о введении режима ЧП на границе с Мексикой, сообщает DEITA.RU.

Как пишет газета The Wall Street Journal, все эти штаты пытаются не допустить того, чтобы глава Белого дома без согласия Конгресса израсходовал средства на строительству стены на границе с Мексикой.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с этой страной их-за наплыва беженцев. Это дает возможность без одобрения Конгресса получить восемь миллиардов долларов, которые необходимы для возведения стены вдоль южной границы.

Ирина Петрова