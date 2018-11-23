В Якутии сразу три большегруза "Урал" ушли под лед, сообщает DEITA.RU.

По данным Министерства экологии республики, это произошло на территории автозимника Сеген Кюель - Себян Кюель. В реке Тумара специалисты обнаружили превышение содержания нефти.

Так, на сайте ведомства говорится, что фоновое содержание продуктов превышено более чем в 21 раз. При этом уточняется, что большегрузы были разгружены.

В отношении транспортных компаний, которым они принадлежат, возбудили административные дела. Одно транспортное средство из реки уже достали.

Ирина Петрова