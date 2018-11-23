Председатель экспертного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Павел Безручко отметил небольшой процент женщин-участниц конкурса и призвал их к активному участию, сообщает DEITA.RU.

«Огорчает небольшой процент женщин в конкурсе. Как и в прошлом году, не очень много женщин. Вот этот видимо барьер поверить в себя, бросить себе вызов, встать, пойти конкурировать в основном с мужчинами - это факт, не вопрос сексизма, шовинизма. Это факт, что ты в конкуренции столкнешься в основном с мужской половиной нaселения», - прокомментировал Павел Безручко.

По его словам, по итогам испытаний женщины показывают такой же результат, как и мужчины, а в некоторых случаях даже лучше, и призвал их активнее участвовать в конкурсе.

«Лидеры России» - проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенной по инициативе президента Владимира Путина. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

Дмитрий Санников