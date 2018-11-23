Госдолг США достиг 22 триллионов долларов и обновил исторический рекорд, сообщает DEITA.RU.

По данным министерства финансов США, с начала февраля текущего года он вырос на 90 миллиардов долларов. А за 2018 год он увеличился более чем на один триллион долларов.

Отмечается, что такие темпы роста госдолга связаны с налоговой реформой, которая обошлась бюджету США приблизительно в 1,5 триллиона долларов, а также ростом финансов, выделенных на оборону.

Предполагается, что к 2020-му году государственный долг сохранит тенденцию к ускорению роста, так как траты правительства не сдерживаются. По оценкам экономистов, к 2026 году эта цифра может возрасти до 30 триллионов. К слову, ранее Трамп обещал ликвидировать госдолг за два своих президентских срока.

Ирина Петрова