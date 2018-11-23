«Российские заемщики установили новый долговой рекорд», «Число пользователей кредитных карт достигло исторического максимума», «Кредитная нагрузка россиян увеличилась в несколько раз» - подобные заголовки новостей как нельзя лучше характеризуют текущую экономическую действительность. Верно ли, что кредитов, а их на сегодняшний день россияне набрали на сумму в почти 15 триллионов рублей, много не бывает, разбирался корреспондент DEITA.RU.

Доходы населения падают, а их расходы растут – такова реальность. Реальность, в которой индекс потребительских настроений россиян (по расчетам The Conference Board и Nielsen) вплотную приблизился к историческому минимуму 2016 года. У 23% жителей страны, по оценкам аналитиков, нет свободных денег, и они тратят все заработанное на поддержание базовых потребностей. Отсюда вполне логичным выглядит, что все большее число граждан (35%) обеспокоены ростом цен на продукты. К слову, некоторые торговые сети уже подхватили тренд и позволяют беднеющим покупателям приобретать товарные позиции в рассрочку, практически не отходя от прилавка.

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Экспертами подмечено: для внушительной части граждан кредит стал если не основным, то весьма популярным источником появления рублевых купюр в их кошельках. Выходит, что весь «секрет» поддержания и стимулирования внутреннего спроса россиян на товары и услуги сегодня можно объяснить ростом «кредитных настроений» общества?

«Кредитование никогда не поддерживает спрос как таковой, не формирует его. Оно формирует его в жизни - это инструмент для реализации, который иногда используют для стимулирования экономики. Но, конечно, да, такие рекордные темпы кредитования сказываются на потребительском секторе и показывают положительную динамику в продажах», - отвечает автор ТГ-канала «AllEconomics», аналитик Антон Шабанов.

Отметим, что последние «рекорды» действительно впечатляют. По итогам 2018 года, долговой пузырь россиян стал больше на 22,8%. В денежном выражении объем кредитного долга россиян перед финансовыми организациями почти приблизился к сумме в 15 триллионов рублей. Только за последний год заемщики заключили более 37 млн кредитных сделок (рост 18%), одолжив в сумме 8,61 трлн (объем вырос на 46%). В разбивке по видам кредитования это выглядит так:

Кредитные карты: выдано 12,66 млн карт (увеличение на 40%) с общим лимитом 908,05 млрд рублей (рост среднего лимита на 37%).

Кредиты наличными: выдано 15,65 млн кредитов (рост 19%) на сумму 4,06 трлн рублей (рост 50%). Средняя сумма кредита «потяжелела» на 26%, достигнув 260 тысяч рублей.

Ипотека: выдано 1,34 млн кредитов (рост 35%) на сумму 2,74 трлн рублей.

Автокредиты: выдано 606,80 тыс. кредитов (рост 12%) на более чем 484 млрд рублей.

Как видим – рост по всем направлениям. Успехи на фронтах потребкредитования столь впечатляющие, что даже немного взволновали председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, которая заявила, что «бурный рост потребительского кредитования может создать угрозу для финансовой стабильности, и опасен для заемщиков». Но и не только для них, а и для страны в целом – дополнили аналитики агентства Fitch. В своем недавнем исследовании они заявили об об угрозе «перегрева» в банковском секторе РФ из-за роста потребкредитования, ускорение которого наблюдается в России со времен экономического кризиса 2014-2015 годов: «На фоне снижения потерь по розничным кредитам и ограниченного спроса со стороны корпоративных заемщиков», отмечают эксперты.

«Расширение портфеля определялось относительно низкими ставками в первом полугодии 2018 года, а также расширением конечного спроса, которое происходило, несмотря на снижение реальной покупательной способности населения. То есть де-факто потребители предпочитали (и предпочитают) замещать условно выпадающий в реальном выражении доход кредитами, не сокращая при этом уровень потребления», - комментирует директор по макроаналитике департамента инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев.

По мнению собеседника агентства, денежные власти рассматривают текущие темпы розничного кредитования, как избыточные, учитывая тот факт, что скорость увеличения задолженности опережает рост номинальной зарплаты более чем в 2 раза, а номинальных денежных доходов - более чем в 5 раз. Харлампиев уверен, что пока нет явных оснований говорить о возможности реализации каких-то серьезных экономических рисков из-за роста соответствующих кредитов.

В своем выводе эксперт опирается на сравнительно высокое текущее качество портфеля - уровень общей просроченной задолженности по кредитам физическим лицам составляет 5,1%, снизившись за год на 1,9 процентных пункта.

«Перегрев именно банковского сектора пока что если и возможен, то не ранее, чем в среднесрочной перспективе, - говорит аналитик Антон Шабанов. - Банковский сектор может перегреться при большом проценте невозвратов по кредитам, а он пока что находится на приемлемых уровнях. Если кредиты, которые сейчас массово выдаются, в дальнейшем выйдут на невозврат, то тогда возможен перегрев и проблемы во всём секторе. Но это будет не ранее, чем через пару лет».

Между тем, перспективы невозврата долговых обязательств, грозящие перерасти в массовый характер, уже начинают прослеживаться: Так, согласно данным российских БКИ, портфель «плохих» долгов, просрочка по которым превышает 90 дней, достиг (на конец сентября 2018 года) порядка одного триллиона рублей. А число проданных в 2018 году долгов коллекторам выросло на 40%. Так, за 10 месяцев 2018 года банки продали 4,2 млн долгов на общую сумму 410 млрд рублей.

Вообще сам по себе кредит не таит никаких страшных последствий, если его нормально обслуживать (платить по кредиту вовремя и в полном объёме). Многие страны мира «живут взаймы», но при этом экономически отлично себя чувствуют, продолжает Антон Шабанов, отмечая, что сегодня присутствует определенный риск, когда закредитованность россиян может погрузить экономику страны в «кредитный пузырь»:

«Вопрос в том, что реальные доходы населения в стране падают, и обслуживать кредиты становится всё сложнее, а вот это уже и может оказаться проблемой для страны», - полагает эксперт.

«В текущем году регулятор намерен предпринять ряд мер для ограничения роста сегмента и минимизации угроз для финансовой стабильности. Таких, как повышение коэффициентов риска по потребительским ссудам с 1 апреля и обязательство банков с 1 октября при выдаче кредита физическому лицу рассчитывать показатель индивидуальной долговой нагрузки. Также можно отметить, что текущие темпы роста портфеля кредитов физическим лицам ниже показателей, скажем, 2012 года примерно в 2 раза», - отмечает директор по макроаналитике департамента инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев.

Да, государство сейчас старается жёстче регулировать данную сферу, соглашается с ним Шабанов:

«Однако это пока что хорошо работает только для новых кредитов, которые ещё будут выдаваться. Те же, кто уже взял кредит и может начать его не возвращать в какой-то момент по-прежнему остаются без поддержки со стороны законодателя, и именно эта часть граждан является потенциально опасной для банковского сектора и всей экономики в целом», - указывает аналитик.

По мнению эксперта, нарастание кредитной нагрузки все большего числа граждан – один из основных макроэкономических трендов – своеобразный признак «нынешней экономической стабильности» для страны. Разумеется, в ее негативном проявлении:

«Стабильность экономики в целом (сегодня) достигается путём ужесточения налоговых и пенсионных законов, что отрицательно сказывается на финансовом благополучии населения. Однако, желание жить лучше никуда не исчезает, а для покрытия такой потребности люди зачастую и используют кредиты, порой не задумываясь о своём финансовом будущем».

Андрей Горюнов