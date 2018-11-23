Стали известны подробности о жителе Владивостока, который в страшном ДТП потерял жену и дочь, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали коллеги мужчины, у него диагностировали сложный перелом бедра. На данный момент создан счет, на который можно будет перевести деньги, пишет телеграм-канал Life Shot.

Также выяснилось, что у пострадавшего есть еще старшая дочь, она находится у друзей семьи.

Напомним, кадры жуткой аварии, в которой погибли мама и маленький ребенок, облетели соцсети накануне. Виновнику аварии, несмотря на усилия очевидцев, удалось скрыться. Сейчас его разыскивает полиция, ориентировки распространяются в соцсетях.





Таисия Масина