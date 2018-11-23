Эксперты рассказали об энергетических перспективах России, сообщает DEITA.RU.

Согласно прогнозу специалистов BP, через двадцать лет Россия будет обеспечивать 5% мирового спроса на первичные энергоресурсы и производить до 14% нефти и газа. Объем добычи нефти в стране, таким образом, вырастет до 12,5 миллиона баррелей в сутки.

Отмечено, что в этом году Россия добывает до 11,5 миллиона баррелей нефти в сутки и 733 миллиарда кубометров газа, экспорт которого увеличился на 9,3% — на 245 миллиардов кубов.

Аналитики BP прогнозируют усиление конкуренции между крупнейшими производителями энергоресурсов. Особенно на газовом рынке. Так, по газу Россия уступит лидерство США, успешно пожимающей плоды "сланцевой революции", но все же останется крупнейшим экспортером. Также прогнозируется, что лидером по добыче нефти окажется Саудовская Аравия, второе место за США. Третьим по объему игроком на рынке окажется Россия.

В 2018 году США завоевали первенство по нефтедобыче — в феврале по суточному показателю обошли саудитов, а в августе — и Россию. Специалисты уверены: данный расклад сохранится и в 2019 году.

Андрей Горюнов