Россию на международном конкурсе "Евровидение" представит Сергей Лазарев, об этом стало известно в ночь на пятницу, 8 февраля, сообщает DEITA.RU.

Напомним, Сергей примет участие в конкурсе во второй раз. В 2016 году он занял третье место.

Отмечается, что продюсером и соавтором песни, с которой выступит Сергей Лазарев снова станет Филипп Киркоров, с которым они успешно уже сотрудничали.

Таисия Масина