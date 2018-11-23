Средняя заработная плата оператора интернет-магазина во Владивостоке составляет 30 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. Они проанализировал предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Оператор интернет-магазина» в 70 крупнейших городах России.

Так, в приморской столице работодатели готовы платить зарплату на данной должности в среднем 30 тысяч рублей.

Средняя заработная плата оператора интернет-магазина в Москве составляет 40 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 33 тысячи рублей. При этом в Хабаровске — 29 тысяч рублей, в Чите — 25 тысяч рублей в месяц.

Екатерина Брязгунова