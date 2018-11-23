В Москве от отравления морфином умер мужчина по имени Иисус. Хотя смерть гражданина наступила еще летом, причину его гибели правоохранительные органы озвучили только 30 декабря, сообщает DEITA.RU.

В отчете о вскрытии трупа мужчины 1996 года рождения говорится, что смерть несчастного наступила в результате отравления морфином.

Отмечается, что тело было обнаружено в одном из домов на улице Юных Ленинцев.

В ходе следствия удалось выяснить, пишет агентство «Москва», что молодой человек по имени Иисус купил наркотик и принял его, это и стало причиной смерти.

Накануне в сотрудники МВД в Москве возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков.

Екатерина Брязгунова