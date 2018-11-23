Группа Starcardigan из Владивостока признана лучшим синтипоп-проектом страны по версии издания "Родной звук", сообщает DEITA.RU.

"Родной звук" - самое популярное и авторитетное сообщество о российской музыке в соцсетях. Паблик подвел итоги 2018 года, составив рейтинг лучших коллективов страны с привязкой к жанру. В номинации "синтезаторная поп-музыка" победили владивостокцы Starcardigan. Примечательно, что также в этом жанре были номинированы Tesla Boy, Монеточка, Луна и другие известные артисты.









Ранее Starcardigan вошли в ТОП-50 российских артистов YouTube music, ТОП-25 лучших российских песен 2018 года по версии сообщества "Другая музыка". 22 февраля музыканты отыграют концерт на сцене клуба "Водолей", после чего покидают Владивосток и отправляются в Москву, где у них уже запланировано несколько выступлений.





Василий Кучин