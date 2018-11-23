Инспекция прибыла на место строительства моста в Кроуновке, сообщает DEITA.RU.

Его строительство затянулось. Сооружение должны были сдать еще в конце декабря, но строители не успели закончить бетонные работы – стройплощадка трижды уходила под воду во время весенних и летних паводков.

«Работы на мосту выполнены на 90 процентов, – рассказал заместитель генерального директора АО Примавтодор Антон Гаврилишин. – Осталось уложить верхний слой дорожной одежды и заасфальтировать подъезды к мосту. На следующей неделе начнется отсыпка околом и пескогравием подходов к сооружению, а также их уплотнение»

Капитальный мост, соединяющий село Кроуновка с Уссурийском, обрушился после наводнения в сентябре 2015 года. В декабре 2017 года началось строительство нового моста.



Михаил Грач