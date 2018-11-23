Несовершеннолетний житель Хорольского района нашел непыльный способ поживиться чужими деньгами, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Так, находясь на занятиях в колледже, он воспользовался тем, что знакомый передал ему свой телефон, на экране которого он увидел сообщение о поступлении денег на банковский счет. Дождавшись, когда хозяин телефона отвлекся, через смс-сообщение молодой человек перевел деньги на свой счет.

Таким нехитрым способом он похитил сначала 7,6 тысяч рублей, а затем, по аналогичной схеме, 6,7 тысяч.

Все средства он потратил на свое усмотрение. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.

Таисия Масина