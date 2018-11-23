Приятель обворовал студента с помощью мобильного банка, сообщили DEITA.Ru в краевой прокуратуре.

Парень, находясь на занятиях в колледже, воспользовался тем, что знакомый передал ему свой телефон, на экране которого он увидел сообщение о поступлении денежных средств на банковский счет.

Выбрав момент, когда хозяин мобильного устройства отвлекся, подросток осуществил посредством смс-сообщений перевод денежных средств в размере 7,6 тыс. рублей на свой счет.

Потратив похищенные деньги, на следующий день фигурант вновь решил совершить кражу.

Под предлогом осуществить звонок, подросток попросил у этого же знакомого телефон и по аналогичной схеме похитил еще 6,7 тыс. рублей.

Михаил Грач