Во всероссийском турнире приняла участие команда из Приморья, сообщает DEITA.RU.

Три дня в Омске проходил чемпионат и первенство среди студентов в дисциплинах «фулл-контакт», «К1», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг. Почти 300 бойцов из 30 высших учебных заведений со всей страны вышли на ринг «Омского велотрека». Важность и ценность победы была очень высока, ведь эти соревнования являлись отборочными на чемпионат Европы, который состоится в Хорватии.





Приморскую команду под руководством известного тренера Семена Полищука представляли 11 спортсменов. Все они студенты, курсанты ведущих вузов - Дальневосточного федерального университета, Морского государственного университета имени Г.И. Невельского и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.





Настоящим героем турнира стал приморский кикбоксер Максим Черненко, который не только победил в своей весовой категории и завоевал «золото», но и был отмечен специальным призом. А всего у сборной Приморья 5 золотых медалей: победителями в своих весовых категориях также стали - Магомедов Магомед, Чурганов Никита, Казимов Ильяз, Логиновских Роман. Серебряные медали всероссийского чемпионата и первенства среди студентов чемпионата среди студентов стали Давлетшин Фёдор, Гаврик Кирилл и Жеребцов Даниил. «Бронзу» завоевали Рустамов Вусал и Аверьянов Кирилл.

По мнению советника вице-губернатора Приморья, президента краевой Федерации кикбоксинга Виктора Тарабарина, этот турнир показал, что молодежь добивается значимых результатов.





«Всего завоевано 10 медалей и это очень хороший результат, - сказал Виктор Тарабарин, - поздравляем ребят, их тренеров и желаем дальнейших побед. Радует, что в Приморье с каждым годом желающих заниматься кикбоксингом (да и другими видами спорта), становится все больше. А чемпионские кубки и медали - стимул не только для самих спортсменов, но и прекрасный пример для подражания. Это значит что труд, дисциплина, самоотдача приведут к победе, которая принесет успех и в дальнейшей жизни», - отметил Виктор Тарабарин.

Инна Эстрина



