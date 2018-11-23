С подачи Минпромторга в России может измениться судьба ларьков и палаток, сообщает DEITA.RU.

Так, как заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухова, возвращение точек малой нестационарной розницы позволит создать в регионах дополнительные рабочие места не только в торговле, но и в смежных отраслях.

По его словам, в России 30-40% рынка приходится на крупных сетевых игроков, при этом производителей, которые хотят представить свою продукцию в рознице, гораздо больше, чем самих магазинов.

Ирина Петрова