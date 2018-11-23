Сегодня, 16 февраля, накануне Дня защитника Отечества, состоится сельскохозяйственная общегородская ярмарка. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, местом проведения ярмарки станет площадь Борцов революции, сообщает DEITA.RU.

Здесь, в самом центре Владивостока, горожане и гости столицы смогут

купить свежее мясо и рыбу, продукты пчеловодства, хлебобулочные и колбасные изделия, а также сыры, овощи и фрукты от местных фермеров и производителей.

Ярмарка будет работать для всех желающих с 10:00 до 17:00 часов.

Следующая сможет порадовать местных жителей лишь 2 марта - накануне

накануне Международного женского дня.

Таисия Масина