Более 10 тысяч свиней повторно привили от ящура в Приморье, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

В Приморье началась повторная вакцинация восприимчивых к ящуру животных.

По словам руководителя краевой государственной ветеринарной инспекции Дмитрия Кузина, повторная вакцинация началась 6 февраля и продлится пять дней.

«По стоянию на 7 февраля в угрожаемой зоне привито 10,5 тысяч свиней», – сообщил он.

Напомним, Губернатор Олег Кожемяко потребовал усилить карантинные меры по нераспространению ящура. Глава региона также отметил, что будут тщательно проанализированы причины вспышки заболевания.

Специалисты подчеркивают, что для человека вирус не опасен, но человек может послужить источником заражения животных. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит.

Михаил Грач