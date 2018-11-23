13-летний сын Децла Антоний поспорил с дедом из-за миллионов, которые при его поддержке собирают на съёмку фильма о покойном рэпере. "Это аферист", - говорит подросток о журналисте, который взялся за проект, сообщает DEITA.RU.

Негодование подростка вызвал тот факт, что журналист, который объявил сбор 3,5 млн рублей на краундфандинговой платформе, заручился поддержкой его деда, Александра Толмацкого.



По словам Антония, Роман Супер снял только одно интервью с Децлом, причём последний был недоволен. "А спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает. Просто знайте, что он аферист и правами на эту съёмку не обладает", - негодует молодой человек.



Как пишет Царьград, теперь Александр Толмацкий, чьи отношения с сыном были далеко не безоблачными, может "повторить печальную историю" с внуком.



Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет. Ему стало плохо 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Реанимировать его врачи не смогли.



Таисия Масина