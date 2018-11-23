В Приморье выявлены бактерии группы кишечной палочки в сыре с ароматом топленого молока «Сыронежский Граф» производителя из Брянской области, сообщили DEITA.RU в Россельхознадзоре.

Пробы для исследования отобраны на рынке «Центральный» в городе Уссурийске.

Однако одной из наиболее вероятных причин выявленного нарушения могло стать несоблюдение необходимых санитарных норм при фасовке продукта в торговой точке.

Употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

Михаил Грач