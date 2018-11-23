Руководители министерства здравоохранения России порой делают довольно странные заявления, вызывающие удивление граждан. Лучшие заявления минздрава в обзоре DEITA.RU.

Во всем виноваты главврачи

В 2014 году по стране прокатились протесты медицинских работников, связанные с реформой системы здравоохранения. В оной Москве сокращения должны были затронуть 28 медицинских учреждений, под увольнение попали около 10 тысяч медиков.

Глава Минздрава назначила ответственных за провал собственной реформы и протесты медиков. По мнению Вероники Сковрцовой, ими оказались главврачи больниц и поликлиник. «Нельзя быть высокомерными с людьми и со своими коллегами. Когда это высокомерие приходит, и когда главный врач начинает через юриста общаться с собственным коллективом, тогда получается то, что получается», – сказала Скворцова.

Ситуация вызвала возмущение врачей. На форуме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин подверг критике «оптимизацию» системы здравоохранения.

Долгое детство

При обсуждении перспектив развития страны к 2026 году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о том, что условный период детства скоро будет продлен до 30 лет. По ее мнению, будущее затяжное детство россиян связано с указаниями президента увеличить продолжительность жизни.

Глава Минздрава пояснила, что если увеличивается продолжительность жизни, значит, продлевается период зрелого возраста. А так же и на тот же срок растягивается и детство — ведь «время идет в одном направлении».

Это была одна из самых странных информационных поддержек пенсионной реформы. Хотя и нельзя не признать, что лозунг «все лучшее — детям» автоматически распространился бы на значительную часть населения страны.

Без прививки – штраф

В 2017 году Минздрав России предложил изменить условия страхования россиян, отказывающихся от вакцинации. Как заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова в эфире НТВ, ведомство вело переговоры с Фондом социального страхования, чтобы при отказе родителей прививать детей «включались какие-то механизмы, в том числе и материальные».

Минздрав не может обязать всех родителей делать прививки детям. При этом, Скворцова назвала возможный механизм действия «санкций» против родителей. «Если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», - заявила глава Минздрава России. Как отметила Скворцова, отсутствие прививки в ряде случаев может привести к серьезным осложнениям.

Гомеопатия признана

В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум, определяющий гомеопатию как лженауку, в ходе критики которого к проблемам и перспективам гомеопатии было привлечено внимание как ее сторонников, так и противников. Комиссия рекомендовала Минздраву изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, а также ввести для них спецмаркировку и отдельную выкладку в аптеках. «Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», - говорилось в документе.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева неожиданным образом прокомментировала публикацию меморандума. Она заявила, что гомеопатия «официально признана» Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения, а бороться нужно с необразованными гомеопатами.

Заявление замминистра почему-то выглядит так, будто гомеопатия не просто признается, а признается эффективной и Минздравом, и Всемирной организацией здравоохранения. В действительности признается лишь факт ее существования. ВОЗ относит гомеопатию к альтернативной медицине, оговаривая, что целый ряд заболеваний нельзя лечить гомеопатическими препаратами.

В 2018 году иск представителей компаний, предлагающих гомеопатические средства, против РАН и Комиссии по лженауке был отклонен.

Дмитрий Санников