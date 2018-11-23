Учебный автомобиль, который нечасто встретишь на дорогах, катается по Владивостоку, сообщает DEITA.RU.

Местные автолюбители сразу же принялись обсуждать непривычный глазу учебный транспорт: "Хотела бы я стереть себе память и водительское и пойти поучиться снова, но на такой леечке", "За мной такой, только черный лексус в такси приехал в эти выходные" ,"А на таких видимо сразу оборзевших учат! Поворотники не включать, малышей прижимать, и моргать на второй полосе если меньше 80 км едешь!!!! Там свои ПДД", "Да он специально "у" поставил, чтобы не ругались сильно на него, когда он едет как пофигист", "Это называется VIP обучение, простым такое не понять".

Таисия Масина