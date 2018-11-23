Более полумиллиарда рублей доначислили дальневосточные таможенники по результатам постконтроля в 2018 году, сообщили DEITA.RU в ДВТУ.

1,56 млрд рублей таможенных платежей, пеней и штрафов доначислили специалисты, это в 1,5 раза больше показателя 2017 года. В федеральный бюджет взыскано почти 871 млн рублей.

По результатам проведенных проверок в 2018 году возбуждено 747 дел об административных правонарушениях (на 23% больше, чем в 2017 году) и 7 уголовных дел.



Сумма доначисленных таможенных платежей и наложенных штрафных санкций в расчете на одну проверку составила 4,5 млн рублей, сумма взысканных - 2,5 млн рублей.

Михаил Грач

