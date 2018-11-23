Самыми опасными смартфонами эксперты назвали модели Xiaomi Mi A1, OnePlus 6T, HTC U12 life, Google Pixel 3 XL, iPhone 8, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным рейтинга самых опасных для здоровья смартфонов по уровню излучения, проведенного аналитической компанией Statista, наибольший показатель радиации зафиксирован у бюджетного телефона Xiaomi Mi A1, он находится на отметке 1,75 Вт/кг.

Как пишет РИА ФАН, российские пользователи бесстрашно заявили, что излучения не боятся, да и в целом иронично восприняли составленный список. «О, портативный Чернобыль», «Также опасны для здоровья продукты из супермаркета, интернет, телевизор, и жить вообще вредно, все от жизни рано или поздно умирают», «Тараканы вымерли — теперь наша очередь», «Все опасные, согласен, смартфоны — это «убийцы времени»!» — уверены граждане.

Екатерина Брязгунова